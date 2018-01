Theresa May belässt es bei Änderungen in der zweiten Reihe. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat den Rücktritt ihres Stellvertreters Damian Green nach Pornografie- und Belästigungsvorwürfen für eine Kabinettsumbildung genutzt. Wichtige Ministerposten blieben von dem Umbau aber unberührt.



So wurden Schatzkanzler Philip Hammond und Außenminister Boris Johnson sowie Innenministerin Amber Rudd und Brexit-Minister David Davis in ihrem Amt bestätigt. Veränderungen im Zuge der Kabinettsumbildung gab es vor allem in der zweiten Reihe.