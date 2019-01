Premierministerin May stellt Plan B vor.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will die schwierige Irland-Frage aus den Brexit-Gesprächen wieder aufmachen. Die bisherige Regelung treffe weiter auf Besorgnis im Parlament, sagte May in einer Erklärung im Unterhaus. Der mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Deal war vergangene Woche vom Unterhaus abgelehnt worden.



Sie wolle Gespräche mit Abgeordneten führen, wie eine "größtmögliche Unterstützung" erreicht werden könne, so May. Mit dem Ergebnis wolle sie die EU konfrontieren.