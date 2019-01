Von ZDF-Korrespondentin Ina Baltes



"Don’t look for answers to Brussels. This is the moment for London to speak", sagt der Sprecher der EU-Kommission, Margaritis Schinas, zur Brexit-Gemütslage am Morgen in Brüssel. Also mit anderen Worten: von hier können wir inhaltlich wenig zur Brexit-Debatte beitragen - London ist am Zug. Aber auch am Nachmittag nach dem von May vorgestellten sogenannten "Plan B" herrscht in Brüssel Rat- und Sprachlosigkeit. Öffentlich äußert sich niemand, keine Pressemeldung, kein Tweet direkt nach Mays Rede. Dabei will die britische Premierministerin in Brüssel erneut über den Backstop verhandeln.



Verhandlungen über den Backstop - genau diese Lösung hatte heute auch überraschend der polnische Außenminister gegenüber der BBC ins Spiel gebracht. Er sagte, er sei für eine Befristung des Backstops auf fünf Jahre. Daraufhin ein sofortiges Dementi seines irischen Kollegen - und des deutschen Außenministers Heiko Maas: "Da bin ich ganz bei meinem irischen Kollegen. Der hat schon gesagt, was er davon hält, nämlich nichts."



In Brüsseler Kreisen herrscht wohl die Überzeugung, dass Verhandlungen über den Backstop das Brexit-Drama insgesamt nicht auflösen können. Heißt: Man befürchtet, dass May auch mit Zugeständnissen aus Brüssel keine Mehrheit im Parlament für das Gesamtpaket bekäme. Brüssel erwartet gespannt den Besuch von Theresa May - aber dann mit einem Plan im Gepäck, der im britischen Parlament endlich eine Zustimmung findet.