Die britische Premierministerin Theresa May hat bekräftigt, dass ihr Land nach dem Brexit nicht mehr Teil der Zollunion mit der EU bleiben wolle. Nach einer Reihe widersprüchlicher Aussagen aus der Regierungsmannschaft am Wochenende stellte Mays Büro am Montag klar, dass ihr Ziel ein klarer Schnitt in Zollfragen sei: "Es ist nicht unsere Politik, in der Zollunion zu sein. Es ist nicht unsere Politik, in irgendeiner Zollunion zu sein."