May habe bei ihrer Rede im Parlament "sehr geschickt" aufgezeigt, so Zimmermann, dass Russland in unterschiedlichen Situationen immer wieder dasselbe Verhaltensmuster an den Tag gelegt habe. "Das ist es bei Cyberhacking passiert, bei Einmischung in Wahlen, bei der Annektion der Krim - und sie hat ganz ausdrücklich auch den Hackerangriff auf den deutschen Bundestag erwähnt." Aus dem Parlament sei sofort die Forderung laut geworden, die EU, die USA und die NATO um Hilfe zu bitten, um somit wirksame Sanktionen einleiten zu können. Zudem will May den UN-Sicherheitsrat einschalten.