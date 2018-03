Nach der Giftattacke gegen den russischen Ex-Spion Sergej Skripal hat Premierministerin Theresa May Russland ein Ultimatum gestellt, um den Fall zu erklären. Moskau müsse sich bis Dienstagabend gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen äußern. Entweder sei Russland für die Attacke verantwortlich oder habe zugelassen, dass das Gift in fremde Hände gerate, sagte May am Montag in London. Das vom Militär genutzte Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte sei in Russland entwickelt worden. Zudem berief die britische Regierung den Botschafter Russlands ein.