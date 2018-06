EU-Kommissionspräsident Juncker (r) und Premierministerin May. Quelle: Olivier Hoslet/EPA/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wollen eine Zwischenbilanz zu den Brexit-Gesprächen ziehen. In Brüssel soll May klarstellen, zu welchen Zugeständnissen Großbritannien bei wichtigen Fragen des für 2019 geplanten EU-Austritts bereit ist.



Wertet die EU-Kommission dies am Mittwoch offiziell als ausreichend, könnten die übrigen Staats- und Regierungschefs der EU-Länder kommende Woche die Ausweitung der Brexit-Verhandlungen einläuten.