May räumte ein, dass eine "bedeutende" Anzahl der Abgeordneten gegen sie gestimmt habe. Sie bekräftige, dass sie nun weiter an der Umsetzung des Brexits arbeiten werde. Einer der Initiatoren der Abstimmung, der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg, sprach von einem "schrecklichen Ergebnis". Kurz vor der Abstimmung hatte May als Zugeständnis an ihre parteiinternen Kritiker einen Rücktritt vor der regulär 2022 anstehenden Parlamentswahl angekündigt.



Hintergrund des Misstrauensvotums war das Chaos rund um den von May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser ist auch in ihrer eigenen Partei höchst umstritten. Für weiteren Unmut in der Tory-Fraktion sorgte Mays Entscheidung, eine für Dienstag geplante Parlamentsabstimmung über das Brexit-Abkommen zu verschieben, um eine drohende Niederlage zu vermeiden.