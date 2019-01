Seit 2017 führt May nun eine Minderheitsregierung, die im Parlament auf die Unterstützung der nordirischen Unionisten angewiesen ist. Zwar stimmten die zehn Abgeordneten der Democratic Unionist Party (DUP) meist mit der Regierung, doch für die entscheidende Abstimmung am Dienstagabend hatten sie ihr Nein angekündigt - ebenso wie viele Rebellen in ihrer eigenen Partei.



Trotz der krachenden Niederlage trat May nicht sofort zurück. Labor-Chef Jeremy Corbyn beantragte jedoch umgehend ein Misstrauensvotum für Mittwoch. Mays Kritiker werfen ihr vor, immer allein kämpfen zu wollen, beratungsresistent zu sein, keine Koalitionen zu bilden. Von Anfang an legte sie sich fest: "Brexit ist Brexit" sagte sie immer wieder wie ein Roboter, weshalb sie ihren Spitznamen "Maybot" nicht mehr loswird.