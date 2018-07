Zuvor hatte der US-Präsident May in einem Zeitungsinterview massiv wegen deren Brexit-Politik kritisiert und gesagt, diese werde ein bilaterales Abkommen zwischen Washington und London "wahrscheinlich töten". Bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Freitagmittag erklärte Trump nun, er habe May gar nicht kritisiert. Wie auch immer die britische Regierung den Ausstieg aus der Europäischen Union gestalte - für ihn sei dies in Ordnung. Alles andere sei "fake news".



Er bleibt damit bei der Linie, die er bereits bei seiner Ankunft zu den Gesprächen mit May auf dem Regierungs-Landsitz hatte. Da sprach er von einer sehr starken und sehr guten Beziehung beider Länder. In London demonstrierten Tausende Menschen gegen den Besuch Trumps.