Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Im Falle einer Ablehnung ihres Brexit-Abkommens am Dienstag hält Premierministerin Theresa May einen Stopp des EU-Austritts für wahrscheinlicher als einen Ausstieg ohne Deal. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Redemanuskript Mays.



May will heute zu Fabrikarbeitern in Stoke-on-Trent sprechen, einer Stadt, die mehrheitlich für den Brexit ist. Demnach werde sie sagen, dass sie die Abgeordneten ermahnen werde, es sei ihre Pflicht, das Referendum umzusetzen.