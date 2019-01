Die britische Premierministerin Theresa May.

Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Kurz vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung im britischen Parlament hat Premierministerin Theresa May eindringlich vor den Folgen einer Ablehnung gewarnt. "Dies wäre ein katastrophaler und unverzeihlicher Vertrauensbruch in unsere Demokratie", schrieb May im "Sunday Express". "Meine Botschaft an das Parlament an diesem Wochenende ist also einfach: Es ist Zeit, die Spielchen zu vergessen und zu tun, was für unser Land richtig ist." Es sei die größte und wichtigste Entscheidung, die jeder Abgeordnete unserer Generation treffen müsse. Die Bürger dürften nicht im Stich gelassen werden.