Die britische Premierministerin Theresa May will das Austrittsabkommen mit der EU wieder aufschnüren. "Ich will zurück nach Brüssel, aber mit einem eindeutigen, klaren Mandat, was das Parlament will", sagte May vor den Abgeordneten des Unterhauses in London. Die Welt wisse mittlerweile, was die Briten nicht wollten. "Heute müssen wir sagen, was wir wollen", sagte May. Es sei der Tag, "an dem wir der EU zeigen, was es braucht, um den Deal durch das Parlament zu bringen".