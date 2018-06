heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Nach monatelangen zähen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens gibt es einen ersten Durchbruch. Man sei sich einig über die wichtigsten Fragen der Trennung und könne nun in weitere Verhandlungen eintreten, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.



Die britische Regierungschefin Theresa May sagte, sie gehe optimistisch in die nächste Verhandlungsphase. Es gehe nun um eine enge Partnerschaft, die vor allem für die Wirtschaft sichere Bedingungen schaffen werde.