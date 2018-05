Theresa May setzt sich für eine Kultur des Respekts ein. Quelle: Ray Tang/ZUMA Wire/dpa

Im Skandal um sexuelle Übergriffe hat die britische Premierministerin Theresa May zu einer "neuen Kultur des Respekts" aufgerufen. Jeder sollte in einer sicheren Umgebung arbeiten, sagte May bei der Jahrestagung des Britischen Industrieverbandes (CBI) in London.



Beschwerden müssten vorgebracht werden können, ohne Nachteile zu befürchten. May einigte sich mit den Chefs der Oppositionsparteien darauf, ein Beschwerdeverfahren für Opfer sexueller Übergriffe im Parlament einzuführen.