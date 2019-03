Die Gefäße sind mindestens 1.000 Jahre alt.

Quelle: Nationales Institut für Anthropologie und Geschichte

In der berühmten Maya-Ruinenstadt Chichen Itza in Mexiko haben Archäologen mehr als 1.000 Jahre alte Gefäße und andere Opfergaben aus präkolumbischer Zeit in einer Höhle entdeckt. "Wir haben außergewöhnliches Material in einem großartigen Erhaltungszustand gefunden", sagte der Archäologe Guillermo de Anda.



Die Archäologen waren im vergangenen Jahr dank Hinweisen von Anwohnern auf die Balamku-Höhle gestoßen. "Was wir gefunden haben, ist unglaublich und in unverändertem Zustand", sagte de Anda.