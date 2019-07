"Da muss ein starkes Klimaschutzabkommen rauskommen, eine humane Flüchtlingspolitik und ein Europa, das nicht spaltet, sondern auf sozialen Zusammenhalt setzt", sagte Baerbock. "Dann gibt es auch eine Mehrheit im Europäischen Parlament." Dies müsse nun "entlang von Inhalten, nicht entlang von Köpfen" verhandelt werden. Sie forderte eine Rechtsgrundlage, wonach Städte und Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen wollten, diese schnell zugeteilt bekämen. Zudem solle eine europäische Seenotrettung eingeführt werden, die an die Stelle der Zivilnotrettung trete.



Auch der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) sprach sich dafür aus, von der Leyen nun eine "faire Chance" zu geben. "Ich würde sie messen an den Inhalten, ob sie ein demokratisches, ein ökologisch nachhaltiges und ein migrationspolitisch solidarisches Europa will", sagte Schulz. "Wenn sie das will, kriegt sie auch eine Mehrheit im Europaparlament."