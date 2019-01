Als Problem nannte der Außenminister: "Die Briten haben bisher immer gesagt, was sie nicht wollten. Jetzt müssen sie mal sagen, was sie wollen." Er hoffe, dass es am Montag seitens der Briten "deutliche Hinweise" gebe, "und dann werden wir auch darüber reden".



Knackpunkt bei den Brexit-Verhandlungen ist der Umgang mit der künftigen EU-Außengrenze auf der irischen Insel. "Die EU wird ganz sicher nichts machen, was dazu führt, dass es dort diese harte Grenze gibt", sagte Maas. Es gebe in Irland große Befürchtungen, "dass der Bürgerkrieg wieder ausbricht". Europa sei ein Friedensprojekt. "Und deshalb werden wir an der Stelle hart bleiben", sagte Maas.