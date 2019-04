Armin Laschet, der stellvertretende CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident, widersprach Bradshaw und warnte, den Briten ein zweites Referendum als Bedingung für eine Fristverlängerung aufzuzwingen. "Ich halte es nicht für klug, dass wir von außen aus der Europäischen Union die Briten in diese Situation bringen", sagte Laschet. Weiterhin gab er zu bedenken, dass die Folgen eines harten Brexits nicht abschätzbar seien. Als Beispiel führte er die Lehman Brothers-Pleite an, deren Nachwirkungen ungeahnte Ausmaße angenommen hatten. Armin Laschet sprach zudem die EU-Außengrenzen an. Durch einen harten Brexit würde sich in Irland eine offene EU-Außengrenze befinden und der CDU-Politiker erklärte, dass man diese nicht offenlassen könne, da es sich sonst zu einem "El Dorado der Kriminalität" entwickeln würde. "Für mich steht das Karfreitagsabkommen auf dem Spiel", fügte Laschet hinzu.