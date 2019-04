In der Debatte um Maßnahmen gegen Wohnungsnot und Wuchermieten hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) einen befristeten Mieterhöhungs-Stopp ins Spiel gebracht. "Für fünf Jahre muss ein totaler Erhöhungstopp her", forderte Palmer am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Denn anders sei laut dem Grünen-Politiker die derzeitige Krise nicht zu beheben.