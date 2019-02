Die jüngsten Äußerungen von Viktor Orban sind nicht akzeptabel. CSU-Chef Markus Söder

Führende Unionspolitiker in Deutschland kritisierten dies am Donnerstag ebenfalls scharf, verzichteten aber auf die Forderung, Fidesz aus der EVP auszuschließen. Selbst die traditionell sehr enge Beziehungen mit Orban pflegende CSU ging klar auf Distanz. "Die jüngsten Äußerungen von Viktor Orban sind nicht akzeptabel", sagte Parteichef Markus Söder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Freitag. Dieser müsse zeigen, ob er noch zur EVP gehören wolle. Man wolle niemanden aus der europäischen EVP-Familie hinaustreiben. "Aber man muss auch klarstellen, was geht und was nicht. Der eingeschlagene Weg von Viktor Orban geht leider in die falsche Richtung."