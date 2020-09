Zwar bestehe die Gefahr, dass den IS-Kämpfern mit deutschem Pass ihre Taten vor deutschen Gerichten nicht nachgewiesen werden könnten, Gefährder also freigesprochen würden. Man könne aber nicht die USA für das Unrecht von Guantanamo kritisieren und es "selber genauso machen", sagte Gabriel, der heute Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Atlantik-Brücke ist.



Nach Einschätzung des Nahost-Experten Guido Steinberg geht es um "etwa 20 Männer, die auch weithin bekannt sind, die auch eine ganze Weile beim IS waren". Möglicherweise erübrige sich das Thema aber, wenn die syrischen Kurden die deutschen Kämpfer an Syriens Machthaber Baschar al-Assad übergeben. "Am wahrscheinlichsten ist, dass die jetzt in syrischer Haft landen", sagte Steinberg.