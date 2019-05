Wir dürfen nicht in die Falle der Terroristen tappen, denn sie wollen, dass wir gegeneinander in Stellung gehen, damit sie uns aufhetzen können und das dürfen wir nicht zulassen. Wolfgang Bosbach, CDU

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach erklärte, dass man nicht alle Kirchen weltweit gegen den Terror schützen könne. "Wir dürfen nicht in die Falle der Terroristen tappen, denn sie wollen, dass wir gegeneinander in Stellung gehen, damit sie uns aufhetzen können und das dürfen wir nicht zulassen", warnte Bosbach. Man müsse laut dem Innenpolitiker mehr Wert auf präventive und De-Radikalisierungs-Maßnahmen legen, denn "es wird niemand als Terrorist geboren". Muslime haben ihren Platz in der deutschen Gesellschaft, aber der CDU-Politiker gab zu bedenken, dass es auch Ländern gibt, in denen der Islam Staatsreligion ist und "wo noch nicht mal ein religiöses Existenzminimum den Andersgläubigen gewährt wird". Auf die Religions-Zugehörigkeit komme es laut Bosbach bei Extremisten nur in zweiter Linie an, "entscheidend ist die Mordlust".