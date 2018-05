"Mein Eindruck ist, und das müssen wir besser machen: Wir haben so viele Bausteine mittlerweile, dass der Überblick verloren gegangen ist", sagte Jens Spahn (CDU) am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner spezial" mit Blick auf die Vielzahl staatlicher Förderangebote für die häusliche Pflege. Deshalb will der Gesundheitsminister pflegende Angehörige von Bürokratie befreien.