Für die Bürgerrechts- und Netzaktivistin Katharina Nocun hat die SPD ihre Chance verpasst, sich in der Klimadebatte ökologisch neu aufzustellen. Nocun fühlt sich von den Politikern im Bundestag nicht gut vertreten. "Ich finde es gut, wenn man junge Leute an der Spitze zulässt", sagte sie. Sie könne sich Kevin Kühnert als SPD-Vorsitzenden gut vorstellen. Laut Nocun stünde es der SPD gut zu Gesicht, mal eine klare Kante zu zeigen: "Die SPD muss sich wieder was trauen, damit die Leute glauben, dass die was verändern können." Darüber hinaus hätten die Sozialdemokraten ihre Kernwählerschaft nachhaltig mit der Agenda 2010 verstört. Auch fehle es "der SPD an großen Visionen". Sie hofft, dass es nach den Landtagswahlen im Osten Neuwahlen auf Bundesebene geben wird.