Scheuer kritisierte das Messverfahren am Stuttgarter Neckartor: "Wenn man sich selber kasteien will, muss man es so machen wie in Stuttgart.“ Grünen-Chef Robert Habeck verwies darauf, dass die Messstellen in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen vom TÜV überprüft worden seien. Das Grenzwert-Thema gehöre nicht in Scheuers Ministerium: "Der Verkehrsminister will jetzt dem Umwelt- und dem Gesundheitsministerium beibringen, was die richtigen Gesundheitswerte sind", kritisierte Habeck.