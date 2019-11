Das ist ein Konzept, was über diese Legislatur hinausreicht. Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin

Ziel des Konzeptes sei es, die Kinder aus Hartz IV rauszuholen. "Kinder sind keine kleinen Langzeitarbeitslosen", betonte die Ministerin. Nach den Vorstellungen der SPD werde mit Einführung des neuen Kindergeldes jedes der 17,8 Millionen Kinder und Jugendlichen bis 25 Jahre in der Familienkasse sein und werde Anspruch haben auf einen "verlässlichen Grundbetrag" in Höhe von 250 Euro monatlich. Dieser werde abhängig vom Einkommen der Eltern bis maximal 478 Euro monatlich ergänzt. Keinen Zweifel ließ die Ministerin allerdings daran, dass die Kindergrundsicherung nicht mehr vor der nächsten Bundestagswahl eingeführt werde. "Ja, in der Tat, das ist ein Konzept, was über diese Legislatur hinausreicht", sagte sie.