Die Brexit-Anhänger hätten "aus dem Backstop einen Fetisch gemacht", kritisierte McElvoy. Der sogenannte Backstop sieht vor: Wenn Brüssel und London sich nicht auf ein Handelsabkommen einigen können, dann bleibt ganz Großbritannien in der EU-Zollunion und Nordirland zusätzlich noch im europäischen Binnenmarkt. Laut McElvoy ist es "so was von kleinkariert, dass wir jetzt nur noch über den Backstop reden".



Doch für den irischen Journalisten Derek Scally ist der "Backstop" keine Kleinigkeit. Er erzählte, wie er in den 1980er-Jahren am Frühstücktisch nahezu täglich Meldungen über den tödlichen Nordirland-Konflikt im Radio hörte. "Keiner möchte dahin zurück", sagte Scally. Er lobte das Karfreitagsabkommen von 1998 als "Sternstunde der Diplomatie" und eine "Sternstunde der Zweideutigkeit", denn das Abkommen hätte sowohl Irland wie Nordirland zufrieden gestellt. Doch so eine Sternstunde scheint nicht in Sicht - das Tauziehen mit London erinnert Scally eher an eine "Wohngemeinschaft aus der Hölle".