Für ein positives Europa-Bild warb die französische Abgeordnete Sabine Thillaye. Sie gehört der Macron-Partei "En Marche" an. Thillaye sieht ihre Biographie als Teil der europäischen Erfolgsgeschichte: Sie wuchs in Deutschland auf, zog später nach Frankreich und sitzt seit 2017 im französischen Parlament. Thillaye kritisierte, in Europa würden Misserfolge "europäisiert und Erfolge nationalisiert", damit käme der Kontinent nicht weiter. Die Gelbwesten-Bewegung sieht sie als Ergebnis eines Gefühls von "Kontrollverlust" und "Ungerechtigkeit". Die soziale Komponente müsse in Europa sehr viel ernster genommen werden, forderte Thillaye.