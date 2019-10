Wenn man "über das Wochenende so einen kleinen Strategieschwenk vorbereite", dann sei "militärischer Ratschlag schon wichtig", mahnte der Oberstleutnant, der selbst im Kosovo und in Afghanistan im Kampfeinsatz war. "Es ist eine toxische Region dort vor Ort, es ist brandgefährlich." Die Bundesregierung müsse aus den "nur bedingt guten Erfahrungen" bei bisherigen Interventionen etwa in Afghanistan und Mali Lehren ziehen, "damit wir nicht mehr strategielos in derartige Einsätze gehen".