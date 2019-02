Scholz sagte, 80 Prozent der Deutschen hielten die SPD-Pläne für gut, und gab sich optimistisch, "dass unser Koalitionspartner sich am Ende überzeugen lässt". Auch der Frage nach den Kosten für das geforderte Bürgergeld wich Scholz mehrfach aus. Er wolle keine Zahl nennen, "weil ich glaube, das muss man dann an der konkreten Reform durchrechnen". An einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden wolle er festhalten, sagte der Finanzminister – trotz der schwächelnden Konjunktur.



Der Koalitionspartner war mit Manfred Weber (CSU) vertreten, dem konservativen Spitzenkandidaten für die Europawahlen. Zur SPD-Forderung nach einem höheren Mindestlohn sagte Weber, er wolle die Löhne am liebsten von Gewerkschaften und Arbeitgebern aushandeln lassen. Er bedauere, dass sich weniger Menschen in den Gewerkschaften engagierten. Ein CSU-Politiker, der ein engagiertes Plädoyer zur Stärkung der Tarifbindung hielt – darüber musste SPD-Minister Olaf Scholz dann schmunzeln. Er kündigte an, der Union "nächste Woche Vorschläge zur Tarifbindung" zu unterbreiten. Ausgang ungewiss.