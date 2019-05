Die Direktorin des Alfred-Wegner-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven, Antje Boetius, forderte die Bundesregierung auf, schnell "einen großen Schritt" für mehr Klimaschutz zu tun. "Wir sind in einem Notstand", sagte Boetius. In zehn bis zwölf Jahren werde die Erderwärmung unumkehrbar sein. Es gehe daher "nicht um Symbolhandlungen, es geht um Rettung", mahnte die Wissenschaftlerin, die auch eine der Initiatoren der "Scientists for Future"-Bewegung ist. "Als Wissenschaftlerin arbeite ich an den Stellen, wo der Klimawandel stattfindet – im Meer und den Polar-Regionen. Es ist ein Desaster und wir sind mittendrin", erklärte Boetius. Sie appellierte an die Nationen sich zusammenzuschließen, um gemeinsam aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen: "Weitere drei solcher Sommer können wir uns nicht leisten."