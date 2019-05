Sie stellte zudem fest, dass in der Runde viel über Zukunftsinvestitionen gesprochen werde, aber gerade das Wahlversprechen im Bildungsbereich nicht eingehalten werde. "Die Bildungsausgaben sinken seit Jahren, mittlerweile sind sie verwindend gering und verschwinden immer mehr", erklärte die Journalistin fassungslos. Gerade in einem Land das keine Rohstoffe besitze, sondern auf kluge Köpfe angewiesen sei, sollte in die Bildung investiert werden, forderte Rosenfeld. Sie wünscht sich künftig, dass "die CDU mehr Mut zeigt und die Dinge, die sie ankündigt, auch umsetzt und von der SPD, dass sie nicht alles, was sie ankündigt auch umsetzen will."