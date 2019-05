Er kritisierte, dass es einen anderen Weg gegeben hätte: "Man hätte das, was an politischen Informationen in dem Video drin ist, veröffentlichen können und das Video als Beleg dafür, dass das die Wahrheit ist, aufheben können." Wie zuvor schon der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Jörg Meuthen, stellte auch Gauland klar, dass die FPÖ ungeachtet des Skandals "natürlich" weiterhin die Schwesterpartei der AfD sei. "Ich kann doch nicht das Fehlverhalten eines Menschen der Partei anlasten."