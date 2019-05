Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwerte-Kommission, betonte, dass die Willensbildung in den Parteien koordiniert werden müsse, damit es eine verlässliche Linie gibt. Auch stand sie Florian Diedrich zur Seite und erklärte, dass Kommentatoren selbstredend zur Nicht-Wahl aufrufen dürfen: "Das zu verbieten ist abwegig und Unsinn". Gleichzeitig lobte Schwan die "Fridays for Future"-Bewegung: "Viele Aktionen kann man nicht einfach durchsetzen in der Politik und ohne öffentlichen Druck gibt es keine Chance, zu Durchbrüchen zu kommen, denn es gibt immer den Vorbehalt in den Parteien, ob das Machtverlust bedeuten kann." Aber Gesine Schwan mahnte auch, dass das Fragenstellen nicht neu wäre, die Problematik jedoch in der Umsetzung liege: "Die Dinge müssen auch politisch beschlossen werden und daher muss man wissen, was die nächsten Schritte bedeuten."