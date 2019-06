Der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) kritisierte in der Sendung die Diskussion um die mögliche CDU-Kanzlerkandidatur. Diese Frage stelle sich jetzt gar nicht, sagte Hans. Dass Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kein Regierungsamt habe, könne der CDU helfen. In den Jahren, in denen mit Angela Merkel die Parteivorsitzende auch Kanzlerin war, sei "viel auf Sicht" gefahren worden. "Da haben wir viel Politik gemacht je nach Tageslage und das ist auch gut angekommen in der Bevölkerung. Aber inhaltlich, vom Profil her, haben wir uns an dieser Stelle auch entleert."



Dieses Profil müsse neu gewonnen werden. Dafür sei es gut, wenn eine Parteivorsitzende eine Grundsatzprogrammdebatte ansteuere, zuhöre und auch das einzelne Mitglied ernst nehme. "Und auf diesem Weg ist Annegret Kramp-Karrenbauer bisher erfolgreich gewesen und diesen Weg sollte man sie jetzt auch mal weitergehen lassen", forderte Hans. Der CDU-Ministerpräsident erklärte, dass es ein Ende der Profilierungen rund um das Thema Klimaschutz geben muss, und jetzt ein gesellschaftsübergreifender Schulterschluss gefordert ist.