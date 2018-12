Sollte der Zeitplan aufgehen, dann beginnt in Hamburg gegen 16.30 Uhr die Wahl des neuen CDU-Parteivorsitzes. Bis dahin gebe es noch "viel Summen und Brummen" unter den 1.001 Delegierten, berichtete Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Das Rennen sei offen.