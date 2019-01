Der Strafverteidiger László Anisic warf den Behörden vor, nicht immer verhältnismäßig zu agieren. Unter dem Vorwand der Bandenkriminalität würden rechtsstaatliche Prinzipien ausgehöhlt. "Ich beobachte, dass in jüngster Zeit alles Bandenkriminalität ist", kritisierte Anisic. Denn beim Verdacht der Bandenkriminalität lasse sich leichter eine Telefonüberwachung anordnen. "In vielen Fällen löst sich der Bandenvorwurf vor Gericht plötzlich in Luft auf."



Die Anti-Mafia-Aktivistin Laura Garavini begrüßte, dass in Deutschland mittlerweile Güter beschlagnahmt würden. Das Konfiszieren von Gütern habe sich in Italien als das Instrument herausgestellt, "das am meisten gebracht hat". Garavini warnte vor naiven Zeitplänen: "Natürlich läuft es nicht von heute auf morgen", sagte die Deutsch-Italienerin, und verwies auf Italien: Hier seien zwar große Fortschritte gemacht worden. Doch selbst nach Jahrzehnten intensiver Kriminalitätsbekämpfung gebe es die Mafia immer noch.