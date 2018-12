Der Klimaschutz verlangt vollen Einsatz, um die Erderwärmung so gering wie möglich zu halten. "Es ist extrem dringend, wir haben keine Zeit mehr, weil wir das Problem so lange verschleppt haben", sagte Klimaforscher Stefan Rahmstorf in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Doch wenn es um Taten geht, wird es komplizierter. Weltweit, aber auch in der Bundesregierung.