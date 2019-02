Ziemiak kritisierte die SPD-Pläne als Politik nach dem Gießkannenprinzip - denn es werde nicht nach tatsächlicher Bedürftigkeit, sondern pauschal gefördert. Dafür musste sich Ziemiak die Gegenfrage gefallen lassen, warum die Union bei der Mütterrente durchaus für eine pauschale Förderung war. Mit Blick auf die Abschaffung des Solidaritätsbeitrages für Spitzenverdiener betonte der CDU-Politiker, es sei "jetzt auch mal an der Zeit, die Menschen zu entlasten, die den Laden hier am Laufen halten".



Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie, sagte zur Kritik am SPD-Vorstoß: "Ich glaube nicht, dass es so viele Zahnarztgattinnen gibt, die davon profitieren. Wir müssen alles tun, damit wir die Altersarmut verhindern." Es sei ein großes Problem, dass die Rente mittlerweile ein schlechtes Image habe. Bisweilen sei das Gefühl verbreitet: "Es lohnt sich gar nicht mehr, einzuzahlen. Ich kriege ja eh nichts mehr raus." Es sei wichtig, dass sich die Menschen auch im Alter selbstständig versorgen können. Stattdessen hätten viele das Gefühl, versagt zu haben, da "es ihnen nicht gelungen ist, trotz Arbeit sich im Alter" abzusichern.