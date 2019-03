Die amerikanische Unternehmerin Sandra Navidi relativierte hingegen Trumps Erfolge in der Wirtschaftspolitik. Das US-Handelsdefizit sei auf Rekordhöhe angestiegen. Für jeden Job, der in der stahlerzeugenden Industrie geschaffen wurde, seien 16 Jobs in der stahlverarbeitenden Industrie verloren gegangen. Auch habe Trump mit seiner Zollpolitik allein im US-Bundesstaat Wisconsin 700 Milchbauern in die Pleite getrieben. Zugleich warnte Navidi vor der Konzentration weniger großer Unternehmen, denn dies bedeute meistens: weniger Jobs, weniger Produktauswahl und höhere Preise für die Kunden.