Bei den umstrittenen so genannten Staatstrojanern gehe es "um ganz spezifische Einzelfälle", sagte Mayer. Es müsse den Sicherheitsbehörden etwa bei Terrorverdacht oder Kapitalverbrechen möglich sein, mittels eines Staatstrojaners "in die IT der betreffenden Person einzugreifen". Das bedeute aber nicht, dass Millionen anderer Menschen gefährdet werden. Mayer warnte vor einer "Vollkasko-Mentalität". Vieles liege in der Hand der User, um sich besser gegen Datenklau zu schützen.



Anderer Meinung war die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg. Das spezifische Vorgehen der Behörden sei nur mit einer Sicherheitslücke möglich, "die alle anderen Hacker, die diese Sicherheitslücke kennen, auch nutzen können". Domscheit-Berg, die parteilos für die Linke im Bundestag sitzt, warf dem Bundesnachrichtendienst vor, "Sicherheitslücken auf dem schwarzen Markt aufzukaufen". Das sei "eine bodenlose Frechheit" und unterminiere "unser aller Sicherheit". Als abschreckendes Beispiel nannte Domscheit-Berg den amerikanischen Geheimdienst NSA, der jahrelang eine Windows-Sicherheitslücke genutzt habe, um Daten auszuspähen - statt Microsoft die Sicherheitslücke mitzuteilen und schließen zu lassen.