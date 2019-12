Markus Feldenkirchen, politischer Autor beim "Der Spiegel", empfindet das Duo Walter-Borjans/Esken als "nicht geeignet, um im Berliner Machtbetrieb mithalten zu können". Aber er stellte auch klar, dass die beiden genau deshalb auch gewählt wurden. Die beiden Sieger hätten laut Feldenkirchen an der Basis große Erwartungen an eine inhaltliche Neuausrichtung geweckt: "Die beiden müssen daran gemessen werden, was sie liefern." Seiner Ansicht nach würde bei einem Bruch der GroKo CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer von vorgezogenen Wahlen profitieren. Er verglich die Situation mit 2005, die Angela Merkel zur Kanzlerschaft verhalf. "Ein Beschwören der GroKo aus Gründen der Stabilität ist für mich nicht nachvollziehbar", stellte Feldenkirchen fest. Dann gäbe es eben Neuwahlen. "Für Schwarz-Grün ist die fast schon vorbei", so Feldenkirchen und fügte an, dass "rein rechnerisch Schwarz-Grün aber eine Option ist".