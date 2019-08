Weite Teile des Regenwaldes in Südamerika stehen in Flammen. Sie werden gerodet, um Soja anzubauen oder Rinder weiden zu lassen. Nicht für den heimischen Markt, sondern um nach Europa zu exportieren. Dem müsse Einhalt geboten werden, fordert Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Anders als im von der EU mit südamerikanischen Staaten verhandelten Mercosur-Abkommen vorgesehen, wäre ein Einfuhrstopp "ein massives Druckmittel - auch auf Herrn Bolsonaro", sagt Baerbock in der ZDF-Sendung "maybrit illner".