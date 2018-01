Das britische Volk habe sich dafür entschieden, die direkte demokratische Kontrolle durch sein Parlament zu behalten, erklärte May am Freitag in der Klosteranlage Santa Maria Novella in Florenz. Sie hat die italienische Stadt für ihre Grundsatzrede ausgewählt, weil es das "historische Herz" Europas sei. "Wir werden Europa nicht den Rücken kehren", sagte sie.