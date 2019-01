Der Verdacht liegt nahe, dass May darauf setzt, dass alle anderen vor ihr in Panik verfallen. [...] Sie glaubt immer noch, dass gerade die Brexit-Befürworter in ihren eigenen Reihen erkennen werden, dass ihr Deal der einzige ist, der einen Austritt im März garantiert. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann

Allerdings ist sie damit in den vergangenen Monaten in Brüssel immer wieder gescheitert und so liegt der Verdacht nahe, dass sie darauf setzt, dass alle anderen vor ihr in Panik verfallen. Erstens die EU, die ihr ja vielleicht doch noch etwas anbietet je näher der März rückt. Und zweitens die Opposition. Dort gibt es Abgeordnete, die fordern, dass das Austrittsdatum verschoben werden muss, wenn bis Ende Februar keine Lösung da ist.



Das könnte May paradoxerweise helfen. Sollte dieser Antrag eine Mehrheit im Parlament finden, wäre der ungeordnete Brexit verhindert und viel Schaden vom Land abgewendet. Und wenn das Austrittsdatum nicht eingehalten würde, hätte sie mehr Zeit gewonnen und es wäre nichtmal ihre Schuld. Sie verfolgt den reinen Austritt und will sich die Hände nicht schmutzig machen. Vor allem spielt sie auf Zeit. Sie glaubt immer noch, dass gerade die Brexit-Befürworter in ihren eigenen Reihen erkennen werden, dass ihr Deal der einzige ist, der einen Austritt im März garantiert. Und sie droht ihnen: Wenn ihr mit meinem Deal rumzockt, verspielt ihr womöglich den ganzen Brexit."