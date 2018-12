Theresa May wird aus Brüssel heute Abend das Versprechen mitnehmen, dass Großbritanniens Verbleib in der Zollunion nur die absolute Notfall-Lösung ist, die zu verhindern die EU alles bereit ist zu tun. Junckers Umfeld vergleicht die "Backstop"-Lösung mit einer Unfallversicherung – man schließe sie ab, damit man sie möglichst nicht braucht. Dieses Versprechen will man in Brüssel den Briten auch schriftlich geben. Der EU-Gipfel Ende der Woche könnte May dann dieses Zugeständnis geben.