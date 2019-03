May hatte sich am Morgen mit ihrem Kabinett zu einer Sondersitzung getroffen. Spekulationen, May könne bereits am Montag ein Datum für ihren Rückzug vom Amt der Regierungschefin bekannt geben, erhärteten sich bisher nicht. Auch Rücktrittsforderungen aus dem Parlament bestätigten sich nicht. Unterstützung erhielt May vor der Sondersitzung von Handelsminister Liam Fox. Die Premierministerin genieße den Respekt der Bevölkerung, die es überrasche, wie May mit all dem Druck umgehe, sagte Fox am Morgen der BBC. Er höre häufig von Wählern, dass die Regierungschefin eine großartige Staatsdienerin mit einer beeindruckenden Widerstandsfähigkeit sei. Er vermute, dass die Aussicht auf eine Beteiligung an der Europawahl viele Abgeordnete davon überzeugen könnte, das Brexit-Abkommen doch noch zu unterstützen.