May bietet einige Zugeständnisse, um den Warenverkehr im Fluss zu halten: "Regulatorische Standards" sollen so hoch wie in der EU bleiben, sagt sie. In der Praxis bedeute das: Diese Standards "bleiben in der Zukunft in der Substanz gleich". Auf die Freiheit, selbst eigene Freihandelsabkommen mit anderen Ländern zu schließen, will May aber nicht verzichten.