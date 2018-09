Ich lade jeden ein, heraus zu kommen und diese ernste Entscheidung für die Zukunft unseres Landes, für künftige Generationen zu treffen. Ministerpräsident Zoran Zaev

Zaev hatte im Vorfeld der Abstimmung seine Landsleute aufgerufen, sich zahlreich daran zu beteiligen. "Ich lade jeden ein, heraus zu kommen und diese ernste Entscheidung für die Zukunft unseres Landes, für künftige Generationen zu treffen", sagte er.



Gegner des Abkommens, darunter Staatspräsident Djordje Ivanov, hatten zu einem Boykott der Volksabstimmung aufgerufen. Sie sehen die Einigung mit Griechenland in der Namensfrage als "eklatante Verletzung der Souveränität". Befürworter des Boykotts feierten am Sonntagabend die geringe Wahlbeteiligung vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Skopje.